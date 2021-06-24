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19:46 24.06.2021

Вакцинация может обезопасить украинцев от заболеваемости Covid-19, считает Данилов

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Вакцинация может обезопасить украинцев от заболеваемости Covid-19, считает Данилов

Избежать очередной волны распространения коронавируса в Украине можно только благодаря массовой вакцинации, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы вчера провели большое совещание в аппарате Совета нацбезопасности и обороны по этому поводу. И мы считаем, что нам необходимо очень внимательно к этому относиться. И вакцинация, вакцинация, и еще раз вакцинация. Это то, что может нас обезопасить, чтобы на День независимости, на наши праздники, чтоб у нас тут не было вспышки ковида", - сказал Данилов журналистам в Киеве в четверг, отвечая на вопрос об опасности нового "Дельта" штамма коронавируса.

Он подчеркнул, что в данный момент в Украине наблюдается положительная динамика, однако полностью отменять карантинные ограничения не следует.

"Нужно продолжать носить маски, заниматься собственной гигиеной, обязательно мыть руки. Все это нужно продолжать и ни в коем случае не расслабляться", - резюмировал секретарь СНБО.

Теги: #вакцинация #пандемия #коронавирус
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