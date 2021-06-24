Правоохранители открыли дело по факту присвоения 20 млн грн за фиктивное зарыбление и стройработы на водоемах Киевщины

Следователи Нацполиции задокументировали факт присвоения 20 млн грн государственного предприятия, которое подчиняется Дежрыбагенству Украины, сообщили в Нацполиции.

Как сообщает пресс-служба на сайте ведомства, во время проведения следственных действий установлено, что средства предприятия были присвоены путем заключения договоров строительства и зарыбление водоемов Киевской области по завышенным ценам.

Следователи управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции Украины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Правоохранители установили, что средства предприятия присвоили путем заключения договоров строительства и зарыбление водоемов Киевской области, а также передачи в пользование судна по завышенным ценам. "Указанные работы не были выполнены. Ориентировочная сумма убытков, причиненных государственному предприятию, составляет 20 млн грн", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, в офисных помещениях на территории Киевской и Одесской областей, а также по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных преступлений, были проведены обыски. Полицейские изъяли документы, имеющие доказательственное значение, мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащую необходимую следствию информацию.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора, оперативное сопровождение - сотрудники Службы безопасности Украины.