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20:08 22.06.2021

Фукс выходит из набсовета мемориального центра "Бабий Яр"

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Фукс выходит из набсовета мемориального центра "Бабий Яр"

Член наблюдательного совета мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", бизнесмен Павел Фукс объявил о приостановлении своих полномочий и выходе из наблюдательного совета.

Как сообщает пресс-служба мемориального центра, Фукс является одним из инициаторов и сооснователей Центра, которые 29 сентября 2016 года взяли на себя публичное обязательство возвести мемориал в Бабьем Яру.

"В течение четырех лет он пожертвовал на строительство мемориала около шести миллионов долларов. Он является постоянным активным участником работы мемориала и внес большой вклад в каждый успешный проект и в общие положительные изменения на территории Бабьего Яра. В частности, благодаря его преданному участию удалось сдвинуть с места много вопросов, которые не решались годами. Несмотря на то, что он никогда не просил публично об этом говорить, именно сейчас представляется важным об этом напомнить", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в связи с ситуацией, сложившейся вокруг санкций, введенных СНБО, Фукс решил приостановить участие в работе мемориала, чтобы "не подвергать организацию дополнительным юридическим и политическим рискам", однако после он намерен вернуться.

"Наблюдательный совет и команда мемориального центра выражают искреннюю благодарность Павлу Фуксу за годы поддержки и сотрудничества", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против бизнесмена Павла Фукса, который.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что как показали проверки аппарата Совета, Фукс причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

По словам секретаря СНБО, санкции в отношении Фукса применены в связи с деятельностью компании "Голден деррик".

Он пояснил, что речь идет о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировать 19 марта этого года. Данилов пояснил, что эти 19 компаний были зарегистрированы 6 декабря 2018 года одним человеком – Виталием Лупето по одному адресу в Александрии (Кировоградская обл.). "И через очень короткое время этот человек получил 19 лицензий на углеводороды… Мы считаем, что за этими действиями стоят представители Российской Федерации. Мы на этом настаивали на наших заседаниях, и сегодня, как результат этих проверок, в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций именно за участие в этих процессах и этих вещах", – отметил Данилов.

В свою очередь Фукс в январе 2021 года сообщил в интервью "Радио НВ", что окончательно отказался от возможного участия в этих активах. "Долго проверяли их, смотрели. Это - greenfield, очень рискованный. Там пустая земля. Нужны очень дешевые деньги чтобы рисковать. У меня есть, где размещать деньги более выгодно", - пояснил бизнесмен.

Фукс заявил, что намерен оспорить в суде решение о наложении на него персональных санкций.

Теги: #набсовет #фукс #бабий_яр
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