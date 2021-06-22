В Киеве четверо сотрудников СИЗО организовали сбыт наркотиков на территории учреждения

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в г. Киев разоблачили схему доставки и сбыта наркотических средств в Киевском следственном изоляторе, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Следствием установлено, что преступная деятельность по сбыту наркотических веществ - метадона и каннабиса, организовали и осуществляли четверо работников Киевского СИЗО", - указывается в сообщении.

Правоохранители с целью документирования преступной деятельности провели ряд оперативных закупок наркотических средств.

Фигуранты уголовного производства задержаны непосредственно во время очередного сбыта наркотиков на территории СИЗО. На данный момент им готовятся сообщения о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.