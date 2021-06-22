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03:36 22.06.2021

США обнародовали план помощи странам на 55 млн доз вакцин от COVID-19

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США обнародовали план помощи странам на 55 млн доз вакцин от COVID-19

США обнародовали план распределения 55 млн из 80 млн доз вакцин от коронавируса, которые американский президент Джо Байден пообещал выделить до конца июня для борьбы с COVID-19 в мире, в том числе и в Украину, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Администрация объявляет о распространении 55 млн с 80 млн доз вакцин, которые президент Джо Байден обещал распределить до конца июня для борьбы с пандемией в мире", - говорится в сообщении.

Как сообщается, из выделенных США 80 млн доз вакцины 75% будут распределены через программу COVAX, а 25% будут направлены на помощь странам непосредственно для противодействия распространению коронавируса.

Примерно 14 млн или 25% из 55 млн доз вакцины будут переданы ряду стран, включая Украину. Также среди получателей препарата Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Молдова, Нигерия, Оман, Пакистан, Панама, Тунис и Филиппины.

Теги: #страны #сша #помощь #вакцина
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