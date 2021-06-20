Талибы заявили о готовности к мирному решению конфликта в Афганистане при условии построения "исламской системы"

Движение "Талибан" заявило, что готово к мирному решению афганского конфликта на основе выстраивания системы, основанной на принципах ислама.

"Настоящая исламская система - лучшее средство для решения всех проблем афганцев", - цитируют западные СМИ заместителя лидера "Талибана" Абдулу Гани Барадара.

Он признал, что эта система повлияет на права женщин, заявив, что тема "включена в рамки внутриафганских переговоров". Барадар заверил, что в дальнейшем в Афганистане будут учтены права всех афганцев, включая женщин.

При этом талибы привержены мирному урегулированию ситуации после вывода американских войск из Афганистана.

"Само наше участие в переговорах открыто указывает на то, что мы верим в решение вопросов на основе взаимопонимания", - сказал он.

Ранее в этом году США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана. Эта операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года.

Параллельно с этим талибы продолжают переговоры с Кабулом по поводу мирного решения многолетнего конфликта.

В последние годы движение "Талибан" постепенно усиливало свои позиции в ряде афганских провинций. Ситуация осложняется тем, что власти де-факто не контролируют обширные районы страны.