События

14:32 20.06.2021

Талибы заявили о готовности к мирному решению конфликта в Афганистане при условии построения "исламской системы"

1 мин читать
Талибы заявили о готовности к мирному решению конфликта в Афганистане при условии построения "исламской системы"

Движение "Талибан" заявило, что готово к мирному решению афганского конфликта на основе выстраивания системы, основанной на принципах ислама.

"Настоящая исламская система - лучшее средство для решения всех проблем афганцев", - цитируют западные СМИ заместителя лидера "Талибана" Абдулу Гани Барадара.

Он признал, что эта система повлияет на права женщин, заявив, что тема "включена в рамки внутриафганских переговоров". Барадар заверил, что в дальнейшем в Афганистане будут учтены права всех афганцев, включая женщин.

При этом талибы привержены мирному урегулированию ситуации после вывода американских войск из Афганистана.

"Само наше участие в переговорах открыто указывает на то, что мы верим в решение вопросов на основе взаимопонимания", - сказал он.

Ранее в этом году США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана. Эта операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. 

Параллельно с этим талибы продолжают переговоры с Кабулом по поводу мирного решения многолетнего конфликта. 

В последние годы движение "Талибан" постепенно усиливало свои позиции в ряде афганских провинций. Ситуация осложняется тем, что власти де-факто не контролируют обширные районы страны.

Теги: #заявление #афганистан #талибы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:44 18.06.2021
В Тернопольской парторганизации "Голоса" потребовали от Рудик и Железняка сложить мандаты

В Тернопольской парторганизации "Голоса" потребовали от Рудик и Железняка сложить мандаты

19:34 13.06.2021
Лидеры G7 призвали власти Беларуси провести новые выборы и анонсировали санкции

Лидеры G7 призвали власти Беларуси провести новые выборы и анонсировали санкции

15:03 13.06.2021
США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить свое присутствие в Центральной Азии - спецпредставитель

США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить свое присутствие в Центральной Азии - спецпредставитель

17:43 09.06.2021
В Украину вернулся весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане

В Украину вернулся весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане

17:15 03.06.2021
ЕС призвал РФ немедленно прекратить разжигание конфликта на Донбассе и заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

ЕС призвал РФ немедленно прекратить разжигание конфликта на Донбассе и заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

15:25 03.06.2021
Независимые эксперты номинационного комитета надеются продолжить диалог по реформе корпуправления

Независимые эксперты номинационного комитета надеются продолжить диалог по реформе корпуправления

11:07 03.06.2021
Принудительная посадка самолета в Беларуси представляет угрозу международной безопасности – заявление Рады

Принудительная посадка самолета в Беларуси представляет угрозу международной безопасности – заявление Рады

01:03 02.06.2021
НАТО ищет место для подготовки военных за пределами Афганистана

НАТО ищет место для подготовки военных за пределами Афганистана

22:41 01.06.2021
От трети до почти половины контингента США уже выведены из Афганистана – командование

От трети до почти половины контингента США уже выведены из Афганистана – командование

23:33 30.05.2021
Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Протасевича

Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Протасевича

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве из-за жары вводят ограничения на въезд большегрузного транспорта

В Украине за сутки зафиксированы 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 755 человек

Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует пытки и преследования

Российские наемники на Донбассе с нарушениями разместили танки в оккупированном поселке – штаб ООС

Движение до аэропорта "Борисполь" ограничат на два месяца из-за ремонта трассы

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником

В Киеве из-за жары вводят ограничения на въезд большегрузного транспорта

ВМС ВСУ провели в Черном море тактические учения с боевыми упражнениями

В Украине воцарилась жара

Полиция Армении выясняет обстоятельства обстрела автомобиля главы одного из предвыборных блоков

Зеленский поздравил украинцев с Троицей

В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 25603 человека

В Австралии начались клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19

Германия направит экспертов в мирные миссии по миру для решения конфликтов и предотвращения кризисов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 178 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА