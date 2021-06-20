Таран поздравил военных медиков с профессиональным праздником

Министр обороны Украины Андрей Таран поздравил украинских военных медиков с Днем медицинского работника, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Уважаемые военные медики! Поздравляю с профессиональным праздником и желаю вам крепкого здоровья, профессионального роста, самосовершенствования и возможностей для реализации, благополучия и счастья вашим семьям! Вы всегда на передовой: и на первой линии обороны, и в тыловом госпитале. У вас нет права на ошибку - на кону жизнь человека", - говорится в сообщении.

Он отметил, что украинские работники и военнослужащие медицинской службы проявляют отвагу и самопожертвование, находясь на Донбассе, где военнослужащие Вооруженных сил Украины противостоят российским наемникам, и выступая первой линией обороны войска против коронавирусной инфекции COVID-19.

Таран отметил, что украинское войско перенимает опыт реформы органов военного управления государств-членов НАТО. "В рамках реформы наши военные медики активно наращивают и развивают способности Вооруженных сил по оказанию медицинской помощи непосредственно на поле боя, в полевых госпиталях, местах постоянной дислокации, а также миротворческих операциях за рубежом. В 2020 году появилось Командование Медицинских сил, что начало новый подход к управлению направлением военной медицины", - подчеркнул министр.

Кроме того, Таран поблагодарил всех медицинских работников оборонного ведомства за спасенные жизни, возвращенное здоровье и радость бытия. "Имена многих наших врачей в погонах вписано в историю медицинской науки Украины", - добавил он.

Также Таран отметил, что военные медики часто жертвуют своим здоровьем и жизнями, спасая других пострадавших. "В наших сердцах вечно будет жить память и о Герое Украины, младшего сержанта Игоря Зинича, который ценой собственной жизни спасал бойцов в Донецком аэропорту", - отметил он.