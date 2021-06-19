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13:50 19.06.2021

Российские наемники на Донбассе с нарушениями разместили танки в оккупированном поселке – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе с нарушениями разместили танки в оккупированном поселке – штаб ООС

 Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушили режим прекращения огня, расположив танки с нарушением линии отведения, сообщает штаб ООС со ссылкой на данные ежедневного отчета ОБСЕ от 17 июня.

"На временно неподконтрольной правительству Украины территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области с нарушением линии отвода размещено 5 танков Т-64", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В частности, на блокпосту неподалеку оккупированной Бессарабки наемник РФ приказал команде Миссии покинуть район, сославшись на "меры в связи с COVID-19". При этом наблюдатели констатировали факт свободного передвижения гражданских транспортных средств в обоих направлениях.

Из-за препятствования сигналу обоих модулей GPS со стороны вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Степановка на подконтрольной правительству Украины территории Миссией был отменен полет БПЛА дальнего радиуса действия.

В оккупированной Горловке наемники совершили обстрел БПЛА, после чего наблюдатели СММ ОБСЕ приземлили летательный аппарат и покинули этот район.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о попытке российско-оккупационных войск максимально ограничить работу Специальной мониторинговой миссии на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такие действия являются недопустимыми и противоречат мандату СММ, который предусматривает безопасный и беспрепятственный доступ Миссии на всей территории Украины", - подчеркивают в штабе ООС.

 

Теги: #танки #вооружение #оос
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