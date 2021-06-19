События

11:30 19.06.2021

Против Шария открыты уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии – Гончаренко

3 мин читать
Против Шария открыты уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии – Гончаренко

Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыли уголовные дела против блогера Анатолия Шария по фактам отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинаций в финансировании "Партии Шария".

"Получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственность недвижимости, где скрываются Шарий и его жена, а также об источниках финансирования "Партии Шария". Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины", - написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале в субботу.

В ответе Офиса генпрокурора на запрос Гончаренко, фотокопию которого нардеп обнародовал на телеграмм-канале, уточняется, что расследование ведется по ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная в крупном размере; уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

НАПК в свою очередь также сообщило, что обнаружило признаки уголовных преступлений в отчете "Партии Шария".

"НАПК сообщило, что в результате анализа отчета "Партии Шария" обнаружили признаки уголовных преступлений: представление заведомо ложных данных сведений финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса. Все материалы НАПК передало Нацполиции (уже открыто дело) и Фискальной службе", - написал Гончаренко.

В ответе НАПК на депутатское обращение, обнародованном нардепом, что агентство не имеет полномочий проводить проверку источников поступления средств, за счет которых юридические лица осуществляют поддержку политических партий, однако об обнаруженных признаках правонарушений было уведомлено Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

"По информации ГСУ Нацполиции, по переданным Национальным агенством материалам проводится досудебное расследование в уголовном производстве, с учетом чего Национальное агентство не может предоставить дополнительные данные об обнаруженных признаках уголовных правонарушений", - отмечается в ответе НАПК.

Кроме того, НАПК передало Государственной фискальной службе Украины информацию и копии отчетов "Партии Шария" за 2019 год и первый квартал 2020 года в связи с досудебным расследованием.

Как сообщалось, в феврале Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 "Государственная измена" и ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

По данным СМИ, Шарий проживает в настоящее время в Испании.

Его вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не появился. Сейчас Шарий объявлен в государственный розыск.

1 марта Служба безопасности Украины выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария". Сведения быливнесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #шарий #уголовные_дела
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:37 12.05.2021
Полиция начала 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики 9 мая

Полиция начала 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики 9 мая

17:07 07.04.2021
В Хмельницком создали фейковый "горсовет", сотрудничавший с Шарием, СБУ проводит обыски

В Хмельницком создали фейковый "горсовет", сотрудничавший с Шарием, СБУ проводит обыски

17:24 02.03.2021
Шария внесли в базу розыска МВД Украины

Шария внесли в базу розыска МВД Украины

11:50 02.03.2021
Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

12:55 25.02.2021
Шарий объявлен в государственный розыск – СБУ

Шарий объявлен в государственный розыск – СБУ

12:13 22.02.2021
СБУ: Неявку Шария на допрос можно трактовать как уклонение от следствия

СБУ: Неявку Шария на допрос можно трактовать как уклонение от следствия

17:47 16.02.2021
Шария вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля

Шария вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля

17:18 16.02.2021
Шарий помогал РФ в информационной пропаганде против Украины – СБУ

Шарий помогал РФ в информационной пропаганде против Украины – СБУ

15:16 16.02.2021
СБУ объявила о подозрении блогеру Шарию

СБУ объявила о подозрении блогеру Шарию

14:07 28.12.2020
НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова, Павелко и судьи КС

НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова, Павелко и судьи КС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Движение до аэропорта "Борисполь" ограничат на два месяца из-за ремонта трассы

Белый дом опроверг информацию о том, что США приостановили выделение военной помощи Украине

В Украине за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 736 человек – Минздрав

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Белый дом подтвердил поддержку Киева и готовность выделения дополнительной помощи

ПОСЛЕДНЕЕ

Движение до аэропорта "Борисполь" ограничат на два месяца из-за ремонта трассы

Число госпитализированных с отравлением после посещения харьковских ресторанов продолжает расти

Раиси уверенно лидирует на выборах президента Ирана, его поздравили с победой все соперники

Белый дом опроверг информацию о том, что США приостановили выделение военной помощи Украине

В Кузбассе при жесткой посадке самолета погибли 4 человека, 15 пострадали - власти

Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,8 млн - университет Джонса Хопкинса

В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 67 101 человек – Минздрав

В Харькове число госпитализированных с пищевым отравлением выросло до 67 человек, в том числе 14 детей

В Украине за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 736 человек – Минздрав

Более 60 домов остаются подтопленными в Крыму, эвакуированы 1,8 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА