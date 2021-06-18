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20:05 18.06.2021

Боррель подтвердил намерение посетить Украину - Порошенко

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Боррель подтвердил намерение посетить Украину - Порошенко

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил намерение посетить Украину, заявил пятый президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи на полях Анталийского дипломатического форума высокого уровня.

"Я получил подтверждение, что господин Боррель планирует посетить Украину. Я ему настойчиво посоветовал, и он это полностью воспринял, чтобы визит не ограничился только Киевом, а он лично поехал на линию соприкосновения, на фронт, и убедился в том, как развиваются события. Я думаю, что это облегчит скоординированную позицию Европейского Союза по поддержке нашего суверенитета", - сказал Порошенко, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Во время встрече стороны обменялись мнениями относительно результатов саммита ЕС-США, который состоялся 15 июня при участии президента США Джозефа Байдена. Петр Порошенко призвал ЕС продолжать политическое и санкционное давление на Россию с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко также обратил внимание на практику выдачи российской оккупационной властью паспортов РФ на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Теги: #порошенко #боррель #встреча
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