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16:03 18.06.2021

В столице избавились от очередей в детские сады - Кличко

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В столице избавились от очередей в детские сады - Кличко

Киев практически справился с очередью в детские сады благодаря тому, что за последние годы построили или реконструировали 33 садика, заявил лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Мы можем сказать, что Киев практически поборол очереди в детские сады. И столица продолжает расширять сеть дошкольного образования. Ежегодно мы строим новые и обновляем существующие сады, увеличиваем количество мест в них. Только в прошлом году в столице построили или полностью реконструировали четыре детсада. А за последние несколько лет – 33", - цитирует Кличко его пресс-служба.

Он отметил, что внедренная в 2017 году электронная система записи детей в детские сады эффективно работает.

"Мы полностью автоматизировали процесс получения приглашения в выбранное родителями заведение. В этом году 19 тысяч детей по таким приглашениям уже зачислены в детские сады Киева. Еще 9 тысяч мест - свободны. На них разослали приглашения и ожидают ответа от родителей. Городские власти также ввели проект "Деньги ходят за ребенком", который дает родителям возможность получить компенсацию из городского бюджета за обучение детей в частных детсадах. В прошлом году таким правом воспользовались более 1,5 тысячи киевских семей", – резюмировал Кличко.

Теги: #киев #кличко #детсады
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