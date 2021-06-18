Горняки из Кировоградской области приостановили акцию протеста возле Офиса президента - Волынец

Кировоградские шахтеры решили временно приостановить акцию протеста возле Офиса президента в Киеве, сообщил глава Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец.

По его словам, по итогам протестного дня в четверг, встречи в Минэнерго делегация протестующих госпредприятия "Восточный горно-обогатитальный комбинат" решила приостановить акцию протеста в Киеве.

"На вторник, 22 июня, назначено расширенное совещание в Минэнерго по дальнейшей работе комбината. По итогам встречи уранщики решат, продолжать ли акцию протеста", - написал Волынец на своей странице в "Фейсбук".

Он также сообщил, что в пятницу разговаривал с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем "по критической ситуации на урановых шахтах "ВостГОКа", по зарплатной задолженности перед шахтерами-угольщиками". "Глава правительства в теме. Но непонятно, почему затягивается решение стратегически важных для энергетической независимости вопросов", - отметил профлидер.

Шахтеры ГП "ВостокГОК" требовали выплаты зарплаты, начиная с апреля. Горняки перекрывали трассы в Кировоградской области. После этого выехали в Киев, где решили продолжать акцию протеста.

Шахтеры уранодобывающих шахт "Ингульская" и "Новоконстантиновская" ГП "ВостГОК" отказались спускаться в шахты в знак протеста против невыплаты заработной платы и отпускных.

По мнению шахтеров, долг по зарплатам составляет около 170 млн. грн.