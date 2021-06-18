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10:35 18.06.2021

С 25 июня полностью вакцинированные украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также как туристы

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С 25 июня полностью вакцинированные украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также как туристы

Начиная с 25 июня въезд для лиц, полностью вакцинированных от COVID-19, из Украины в Германию станет при определенных условиях снова возможным, сообщило посольство Германии в Киеве.

"Полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью. Начиная с 21 июня 2021 года, можно подавать заявления на получение необходимых для намеченной цели поездки виз как в посольстве, так и в визовом центре Visametric", - говорится в сообщении на сайте немецкого посольства.

Указывается, что право въезда в Германию будут иметь те лица, которые получили прививки одной из вакцин, перечисленных на интернет-странице Института Пауля Эрлиха (нем. Paul-Ehrlich-Institut, PEI), если со дня прививки последней необходимой дозой вакцины или вакцины, которая требует одной дозы, прошло не менее 14 дней.

"Сейчас это касается только вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (англ. European Medicines Agency, EMA). Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартами, как только будут завершены необходимые тестирования",- пояснили в посольство.

Дальнейшую информацию, особенно ту, которая касается требований по документальным подтверждениям о полученных прививках, можно найти на сайте Федерального министерства внутренних дел, строительства и родины, уточнили в посольстве Германии.

Теги: #вакцинация #украинцы #въезд #германия
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