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08:15 18.06.2021

В Украине за сутки зафиксированы 967 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 312 человека

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В Украине за сутки зафиксированы 967 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 312 человека

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 2 312 человека, умерли 50, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"18 июня 2021 в Украине зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 32 ребенка и 6 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 585 человек; летальных случаев - 50; выздоровели – 2 312 человека", - указывается в сообщении в "Телеграм-канале".

Днем ранее, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования Covid-19, 16 июня сообщалось о 1 045 новых случаях зараженных коронавирусом, 15 июня за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 июня сообщалось о 420 новых случаяз инфицирования, 13 июня, за сутки были зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 июня за сутки зафиксировано 1 274 новых случая заболевания COVID-19, 11 июня 1 603 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 июня зафиксировано 1 785 новых случаев, 9 июня в Украине зафиксировано 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июня сообщалось о 1 602 новых случая заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 228 192 человек, выздоровели 2 147 972 человек, скончались 51 952 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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