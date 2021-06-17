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20:59 17.06.2021

Mouzenidis Travel приостанавливает обслуживание и прием новых клиентов в Греции до 26 июня

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Mouzenidis Travel приостанавливает обслуживание и прием новых клиентов в Греции до 26 июня

Туристический оператор Mouzenidis Travel приостанавливает обслуживание и прием новых клиентов на территории Греции в период с 18 по 26 июня 2021 года, предлагает перенести туры на другие даты.

"По полученной 17 июня 2021 года информации, в связи с операционными и техническими возможностями компания Mouzenidis Travel A.E. (Греция) временно прекращает прием и обслуживание новых клиентов на территории Греции, если другое не сообщалось отдельно по бронированию", – указано в сообщении на сайте оператора.

Согласно ему, оператор предлагает перенести забронированные на указанные даты туры на период с 1 сентября 2021 года и позже или на летний сезон 2022 года с сохранением цены.

В то же время уточняется, что туристам, которые уже отправились в тур, обслуживание предоставят в полном объеме, включая обратный авиатрансфер.

Теги: #туризм #греция
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