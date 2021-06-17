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16:49 17.06.2021

Заседание СНБО Украины состоится 18 июня

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Заседание СНБО Украины состоится 18 июня

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) состоится в пятницу, 18 июня, в предварительной повестке пять вопросов, сообщает Аппарат СНБО.

"18 июня 2021 года в 17:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (Офис президента Украины, ул.Банковая, 11)", - говорится в сообщении.

В предварительной повестке дня: 1. Рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. 2. Тайно. 3. Применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). 4. Доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021г. "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021г. № 122. 5. Разное.

Отмечается, что по завершении заседания пройдет брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова, ориентировочно в 18:00.

Теги: #снбо #заседание
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