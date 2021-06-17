Аваков соответствует занимаемой должности, вопрос его отставки не стоит - Верещук

Парламентское монобольшинство не обсуждает вопрос отставки Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дел, который играет ключевую роль в вопросе национальной безопасности Украины, заявила народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук.

"Сейчас вопрос отставки Авакова не стоит. И наша фракция его не обсуждала. Если у кого-то есть какие-то амбиции, эмоции или желания, только из-за того, что кому-то кажется, что Аваков получает слишком много влияния, как для главы МВД, то это большая ошибка. Я рассматриваю Авакова, не как человека, фамилию, а как элемент национальной безопасности", - сказала она журналистам в Киеве.

Верещук подчеркнула, что Аваков занимает ключевое место в конструкции безопасности Украины.

"Есть ряд внешних и внутренних обстоятельств, в частности, угроза внутренней дестабилизации. Я думаю, на сентябрь она будет только усиливаться, принимая во внимание выборы в Госдуму РФ, Путин может накалять ситуацию вокруг границ, чтобы демонстрировать свою незаменимость. Если говорить о внешних обстоятельствах, то тут не только Россия, к части европейского направления также есть вопросы. И тут на передний план выходят и Госпогранслужба и Миграционная служба, которыми Аваков руководит уже 7 лет. Этот человек выстроил вертикаль, он контролирует все процессы в МВД", - отметила нардеп.

Вместе с тем, она указала, что некоторые направления по линии МВД нуждаются в доработке.

"Есть вопросы, и это естественно, они должны быть. Но я убеждена, что на сегодня Аваков соответствует занимаемой должности", - резюмировала Верещук.