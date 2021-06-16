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13:16 16.06.2021

В Раде нет постановлений об отставке Авакова - нардеп Корниенко

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В Раде нет постановлений об отставке Авакова - нардеп Корниенко

В Верховной Раде на сегодняшний день нет постановлений об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мне кажется, никаких предметных представлений нет в Верховной Раде относительно этого. Есть какое-то постановление "Голоса", но мы так и не понимаем, есть ли оно на самом деле... Касательно Авакова, я думаю, что если будут какие-то инициативы в виде постановлений, то вы (журналисты - ИФ) первыми об этом узнаете. Но пока я не слышал таких разговоров и не видел таких постановлений", - сказал Корниенко журналистам на брифинге в среду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Офисе президента обсуждают возможность отправить в отставку министра МВД Арсена Авакова, и этот вопрос может быть поднят на следующей сессии Верховной Рады, которая стартует в сентябре.

Теги: #рада #аваков
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