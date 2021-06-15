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18:06 15.06.2021

Украина вошла в "зеленую" зону по COVID-19 по критериям ЕС

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Украина вошла в "зеленую" зону по COVID-19 по критериям ЕС

Украина по состоянию на 14 июня по показателям заболеваемости COVID-19 вошла в "зеленую" зону по критериям ЕС, сообщается в Телеграм-канале "Коронавирус-инфо".

Согласно сообщению, страна достигла самых низких значений заболеваемости за последний год, в частности зафиксирован показатель 74,71 случая COVID-19 на 100 тыс. населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тыс. населения.

Как сообщалось, на минувшей неделе все регионы Украины перешли в "зеленую" зону эпидопасности COVID-19 согласно требованиям украинского законодательства.

Теги: #коронавирус #украина
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