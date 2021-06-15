Большинство украинцев не ощутили никаких изменений в качестве жизни на местах с начала реформы децентрализации – опрос

С начала реформы децентрализации в 2015 году доходы местных бюджетов значительно выросли, однако, отвечая на вопрос, почувствовали ли они какие-либо результаты использования этих средств в улучшении качества услуг, благоустройства, социальной помощи за это время, 51% украинцев отметили, что они не почувствовали никаких изменений.

"24% почувствовали определенные изменения к лучшему, а 15% - почувствовали изменения только к худшему", - указывается в отчете по итогам опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

По сравнению с 2017 годом на 4% сократилась доля респондентов, которые не почувствовали изменений, и на 8% выросла доля тех, кто почувствовал положительные изменения. Доля тех, кто почувствовал негативные изменения, не изменилась.

Отмечается, что жители сел по сравнению с жителями городов чаще замечают как положительные (28% и 22% соответственно), так и негативные изменения (19% и 13% соответственно), и реже говорят об отсутствии изменений (45% и 54% соответственно).

Отвечая на вопрос, что дала децентрализация власти гражданам, 32% опрошенных отметили, что вся власть оказалась в руках местных "князьков", 21% - что ускорилось опустошение сел, поселков и некоторых городов, 17% - что улучшилось качество услуг для граждан, 14% - что открылись новые возможности для граждан влиять на власть.

Жители сел чаще, чем жители городов, отмечают появление новых возможностей для влияния на власть (17,5% и 13% соответственно), улучшение качества услуг для граждан (21% и 15% соответственно), ускорение опустошения сел, поселков и некоторых городов (26% и 18,5% соответственно). Вместе с тем, сельские жители реже городских заявляют о том, что власть оказалась в руках местных "князьков" (27% и 34% соответственно).

Что касается того, в каких формах участия граждан в управлении своим населенным пунктом они готовы принимать участие, чаще всего респонденты указывают на готовность принять участие в выборах в органы местного самоуправления в качестве избирателя (53% опрошенных). Принимать участие в общественных работах по благоустройству готовы 18% репондентов, 12% - в выборах в органы местного самоуправления в качестве кандидата, 11% - участвовать в органах самоорганизации населения, 10% - в качестве волонтера в различных видах общественной помощи (детским домам, многодетным семьям, приютам и т.д.), 9% - участвовать в общественных слушаниях.

Принимать участие в работе общественных организаций, которые занимаются проблемами местного самоуправления, готовы 8% респондентов, 7,5% - в заседаниях органов местного самоуправления, 5% - в деятельности общественных советов при органах власти, 5% - в уличных акциях, пикетах, митингах, 3% - в предоставлении финансовых пожертвований на нужды громады.

Не готовы принимать участие ни в одной из этих форм деятельности 26% респондентов.

Исследование проведено с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.