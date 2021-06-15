Минреинтеграции объявляет о старте марафона по наполнению крымскотатарской Википедии

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий объявляет о старте марафона по наполнению Википедии на крымскотатарском языке.

"С 15 июня по 15 июля 2021 года по инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины пройдет онлайн-марафон по наполнению Википедии – "Serbest Entsiklopediya: Пишем крымскотатарскую Википедию". Проект будет проведен в рамках реализации Концепции развития крымскотатарского языка в сотрудничестве с общественной организацией "Викимедиа Украина" и с привлечением молодежных крымскотатарских общественных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что целью марафона является создание и улучшение статей Википедии на крымскотатарском языке.

"Википедия на крымскотатарском языке существует уже более 13 лет и недавно пересекла отметку в более 10 000 статей. Это большой вклад в развитие свободных знаний на крымскотатарском языке. Однако, к сожалению, в языковом разделе есть еще много ключевых тем, которые не освещены достаточно, в частности, много статей о базовых понятиях отсутствуют или очень короткие", - констатируют в ведомстве.

Проведение марафона пройдет по двум категориям: 1 000 статей, которые являются базовыми во всех языковых разделах Википедии; 100 статей, связанных с Украиной, Крымом, крымскотатарской культурой и традициями, историческими персоналиями.

Статьи можно писать самостоятельно или переводить с украинского или других языков. Все статьи должны соответствовать правилам Википедии, в частности не содержать нарушение авторских прав, быть написаны в нейтральном энциклопедическом стиле и ссылаться на независимые авторитетные источники.

Все участники и участницы конкурса могут побороться за призы и памятные сувениры. Организаторы наградят десять участников, которые сделают наибольший вклад в рамках всего марафона. Возможны также дополнительные призы и номинации.