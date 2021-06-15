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16:01 15.06.2021

Глава ОБСЕ призвала к немедленному и полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе

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Глава ОБСЕ призвала к немедленному и полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе

Действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность в связи с увеличением количества случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины и призвала к немедленному и полному его соблюдению.

"Я воспользовалась возможностью, чтобы выразить свою обеспокоенность увеличением количества случаев нарушения режима прекращения огня и сообщениями о жертвах среди гражданских и военных, и подчеркнула необходимость немедленного и полного соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины", - сказала Линде на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.

Она подчеркнула, что решение ситуации в Украине и вокруг нее является приоритетом для ОБСЕ и шведского председательствования в организации.

"Мы активно работаем над устойчивым политическим урегулированием конфликта в соответствии с международным правом и принципами и обязательствами ОБСЕ. Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в рамках ее международно признанных границ", - указала Линде.

По ее словам, она обсудила с Кулебой шаги, которые необходимо предпринять для улучшения ситуации и уменьшения страданий граждан, которые живут в районах, пострадавших от конфликта.

"Также я подчеркнула поддержку со стороны главы полного выполнения Минских соглашений в соответствии с усилиями, которые предпринимаются Трехсторонней контактной группой и в Нормандском формате", - добавила Линде.

Теги: #линде #обсе #донбасс
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