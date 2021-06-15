Глава НАПК: борьбой с олигархами мы не достигнем конечной цели в преодолении коррупции

Принятие парламентом антикоррупционной стратегии, завершение судебной реформы и прекращение попыток ослабить функционал антикоррупционных органов являются ключевыми для преодоления коррупции и деолигархизации, убежден глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

"С сентября в парламенте находится антикоррупционная стратегия. Я благодарен антикоррупционному комитету за то, что она уже рекомендована парламенту ко второму чтению для принятия. Тут есть все ответы на вопросы, как сделать власть, во-первых, некоррупированной и, во-вторых, независимой от влияния финансово-промышленных групп", - сказал Новиков во вторник в Киеве, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

Он напомнил, что основные пункты стратегии – это принятие парламентом закона о лоббизме и создание условий для конкурентоспособности для малого и среднего бизнеса.

"Третье, и самое главное… завершение судебной реформы", - подчеркнул Новиков.

Глава НАПК отметил, что первое чтение в парламенте прошли законопроекты о Высшем совете правосудия, о Высшей квалифкомиссии судей. "Это ключевые законы, чтобы наконец-то завершить судебную реформу", - сказал он.

По его словам, необходимо также отказаться от "постоянного продуцирования" законопроектов об увольнении руководителя НАБУ и попыток блокирования работы НАПК в части проверки отчетов политических партий.

"Борьбой с олигархами мы не достигнем конечной цели. Конечной целью должно стать построение справедливого общества с подотчетной властью и равными правилами для всех" – добавил Новиков.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 2 июня, он был зарегистрирован под №5599. Его текст был опубликован на сайте парламента 3 июня.