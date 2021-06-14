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23:16 14.06.2021

Украина получит ПДЧ, равно как и станет "частью НАТО" тогда, когда она достигнет необходимых критериев - Байден

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Украина получит ПДЧ, равно как и станет "частью НАТО" тогда, когда она достигнет необходимых критериев - Байден

Президент США Джо Байден говорит, что Украины получит План действий в отношении членства, равно как и будет членом альянса тогда, когда она будет соответствовать критериям организации. Сейчас Киеву еще предстоит многое сделать.

Об этом он сказал в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по окончании саммита НАТО.

Отвечая на вопрос о том, получит ли Украина ПДЧ, Байден сказал: "Это зависит от того, будут ли они соответствовать критериям. Факт заключается в том, что они еще должны очиститься от коррупции, факт также заключается в том, что они должны достичь другие критерии, чтобы получить ПДЧ. Это еще предстоит увидеть".

Вместе с тем, он заверил, что будет "сделано все, что мы можем, чтобы поставить Украину в ситуацию, когда она будет способна противостоять российской физической агрессии".

Байден также подчеркнул, что решение быть или нет Украине "частью НАТО", "будет зависеть не только от меня". "Это зависит от союзников, от того, как они проголосуют. Но я знаю точно, что они (украинцы) должны (в этом) убедить, а это не легко", - добавил президент США.

Он напомнил о своем выступлении несколько лет назад в Верховной раде Украины, когда он говорил, что "у Украины есть возможности сделать что-то такое, чего ранее не было в истории Украины – генерировать демократически избранную, а не коррупционную, ведомую олигархами, нацию". "И я указал им, когда я выступал, что они войдут в историю как отцы-основатели Украины, если они действительно это сделают. Им еще много предстоит сделать", - констатировал Байден.

Теги: #пдч #байден #мнение #нато
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