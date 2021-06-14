Зеленский благодарен НАТО за перспективу членства в Альянсе

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил участников саммита НАТО за их решение о том, что Украина станет членом Альянса через получения Плана действий относительно членства в НАТО, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы благодарны членам НАТО за такое полностью логичное решение, которое подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года", - отметил Зеленский.

"В то же время, в решении саммита отсутствуют конкретные временные границы последующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которое мы надеемся", - добавил он.

Глава государства также подтвердил, что Украина "продолжит курс на реформу в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше отвечать стандартам взаимосовместимости с государствами-членами НАТО".

"Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня вносит свою весомую часть в обеспечение евроатлантической безопасности. Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим неоценимым вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства", - сказал Зеленский.

По его словам, "роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть соответствующим образом оценена".

Как сообщалось, 14 июня в ходе саммита НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО с Планом действий в отношении членства, констатируя, что Киев должен продвигаться вперед на пути реформ и полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.