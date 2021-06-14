Исполнительный директор УКФ Берковский не видит кризиса в работе Фонда

Исполнительный директор Украинского культурного фонда (УКФ) Владислав Берковский заявляет, что не видит кризиса в работе Фонда.

"Не вижу кризиса в УКФ. Кто бы что не говорил. С моей точки зрения произошла определенная дестабилизация. Это связано со сменой руководителя учреждения, изменением состава наблюдательного совета, и сам наблюдательный совет с объекта хочет перейти в статус субъекта. Это все наложилось и определенным образом отразилось на работе. Но я не вижу кризиса в УКФ как в институте. Люди работают и выполняют поставленные задачи", - сказал Берковский в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что УКФ - молодая структура, она развивается, и есть определенные этапы роста, которые могут вызвать небольшие проблемы, но это абсолютно логичный процесс развития учреждения.

"Если брать непосредственно грантовый процесс - то действительно есть о чем поговорить. В первую очередь, это решение наблюдательного совета, который с объекта переходит в стадию субъекта. Закон о УКФ выписан так, что есть возможность для обоих вариантов. Конечно, для нашей культурной среды выгоднее, чтобы наблюдательный совет был объектом. Особенно для тех, кто набрал высокие баллы, прошел определенные этапы, а их наблюдательный совет не принял к рассмотрению", - добавил исполнительный директор.

Берковский сообщил, что одним из первых шагов в новой должности будет возвращение работы учреждения в нормальное русло и завершение все пертурбации.

"Позиция и президента Украины, и Кабинета министров, и министра культуры и информационной политики нацелена на то, что учреждение должно работать прозрачно. Я как новоназначенный руководитель в своей деятельности, в первую очередь, вижу обеспечения прозрачности, для того, чтобы было понятно, почему мы принимаем или не приемлем определенное решение", - отметил он.

Кроме того, Берковский намерен провести консультации с экспертным корпусом, с органами власти, с обществом, чтобы в результате выработать единую линию развития УКФ.

Он также подчеркнул, что не думает, что УКФ потеряло доверие.

"Здесь скорее идет речь о том, что в среде есть определенное непонимание того, что происходит. Сейчас задача объяснить, что ничего не меняется, что мы возвращаемся к работе в стабильном режиме, возвращаемся к тем институциональным достижениям, которые были сделаны учреждением за предыдущие годы, и ликвидируем ошибки, которые могли возникнуть", - заявил Берковский.

Среди главных задач на 2021 год он выделил: наработку стратегии Фонда на последующие годы; завершение нынешних проектов и удачное завершение конкурсной программы к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

"Также очень важной задачей является сохранение коллектива и сохранения профессионалов. Потому УКФ - это в первую очередь люди, которые здесь ежедневно работают", - подчеркнул исполнительный директор.

Как сообщалось, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назначил Берковского на должность исполнительного директора УКФ с 14 июня.

Ранее в июне глава наблюдательного совета УКФ Лариса Мудрак сложила полномочия.

Эксперты УКФ подписали открытое письмо премьер-министру и министру культуры с требованием посодействовать роспуска Наблюдательный совет Фонда и отменить его реше