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15:03 13.06.2021

США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить свое присутствие в Центральной Азии - спецпредставитель

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США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить свое присутствие в Центральной Азии - спецпредставитель

Соединенные Штаты ведут переговоры со странами Центральной Азии, включая Казахстан, о возможности иметь свой потенциал в регионе после вывода войск из Афганистана, сообщил специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

"Мы обсуждаем сотрудничество в отношении вопросов (борьбы с терроризмом и экономического развития в Афганистане - ИФ-К) со странами региона, включая Казахстан. На данный момент еще нечего объявлять, но я хочу сказать, что обсуждения, переговоры продолжаются, и США полны решимости иметь потенциал в регионе (Центральной Азии - ИФ-К), чтобы иметь возможность защитить нашу национальную безопасность, а также для того, чтобы работать с другими странами по нашим общим интересам", - сказал Халилзад в воскресенье на онлайн брифинге в Казахстане, отвечая на вопрос, намерены ли США размещать своих военных в странах Центральной Азии после вывода войск из Афганистана.

По его словам, в ходе своего двухдневного визита в Казахстан он намерен обсудить ряд вопросов с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

"Я встречусь с руководством страны, мы обсудим статус наших переговоров, взаимоотношений с Казахстаном. У нас очень крепкое взаимоотношение в сфере безопасности, у нас имеются общие обеспокоенности. У нас крепкие взаимоотношения в сфере политики, как внутри, так и за пределами региона, в том, что касается прав человека. Более того у нас крепкие взаимоотношения в экономическом плане", - отметил Халилзад.

Как сообщалось, силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Прежняя американская администрация планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая.

Теги: #сша #афганистан #азия
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