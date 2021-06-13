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08:03 13.06.2021

С начала суток нарушения режима тишины на Донбассе не зафиксированы – штаб ООС

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С начала суток нарушения режима тишины на Донбассе не зафиксированы – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 13 июня, не нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
"По состоянию на 7:00 утра, 13 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указывается в сообщении.
За минувшие сутки в районе проведения ООС были зафиксированы 9 нарушений режима тишины.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики трижды открывали огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов.
В районе населенного пункта Пески велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.
У Луганского противник осуществлял обстрел позиций подразделений ОС из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Причепиловки враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Рядом с Новотошковским оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Ордан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами РЭБ.

Теги: #оос #сводка #украина
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