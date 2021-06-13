С начала суток нарушения режима тишины на Донбассе не зафиксированы – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 13 июня, не нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"По состоянию на 7:00 утра, 13 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указывается в сообщении.

За минувшие сутки в районе проведения ООС были зафиксированы 9 нарушений режима тишины.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики трижды открывали огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Пески велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

У Луганского противник осуществлял обстрел позиций подразделений ОС из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Новотошковским оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Ордан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами РЭБ.