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19:10 11.06.2021

На оккупированной части Донбасса российский наемник устроил стрельбу по своим сослуживцам и совершил самоубийство - ОТГ "Север"

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На оккупированной части Донбасса российский наемник устроил стрельбу по своим сослуживцам и совершил самоубийство - ОТГ "Север"

В районе н.п.Голубовское, что находится на временно оккупированной территории Донбасса, российский наемник в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по своим сослуживцам, после чего совершил самоубийство, сообщает Оперативно-тактическая группировка "Север".

"…по данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское, что находится на временно оккупированной территории наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения несовместимые с жизнью своим сослуживцам, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство", – говорится в сообщении на странице группировки в Facebook в пятницу.

В ОТГ "Север" отмечают, что российские наемники пытаются обвинить Вооруженные силы Украины, выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

 

Теги: #стрельба #оос #донбасс
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