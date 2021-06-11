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18:50 11.06.2021

Ткаченко назначил Берковского на должность исполнительного директора УКФ

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Ткаченко назначил Берковского на должность исполнительного директора УКФ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назначил Владислава Берковского на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда (УКФ).

"Наконец закончился процесс спецпроверки. Во-первых, я завершил свою работу как госслужащий и мне нужно было передать учреждение, уволиться с должности, это тоже заняло некоторое время. Мое увольнение должно было пройти через согласование с Киевской городской администрацией. Потом согласование в десяти учреждениях и министерствах. Все завершилось, мной подписан контракт, издан указ о моем назначении, и в понедельник 14 июня я вступаю в новую должность", - сказал Берковский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Берковский является специалистом по государственной политике в архивной сфере, кандидатом исторических наук.

В 2000 окончил гуманитарный факультет Национального университета "Острожская академия". В феврале 2012 года окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "Управление общественным развитием".

С 2015 года возглавлял Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им. Г. С. Пшеничного.

Как сообщалось, 27 апреля Берковский победил в конкурсе на должность Исполнительного директора УКФ.

Теги: #ткаченко #минкультуры #кадры #укф
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