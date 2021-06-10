Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID-19 – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о взаимном признании Украиной и Венгрией национальных свидетельств о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", - написал Кулеба в Twitter в четверг.