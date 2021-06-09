Украина и Турция договорились возобновить дружеские визиты кораблей

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в ходе встречи с командующим Береговой охраны Турции Ахметом Кендиром обсудили актуальные вопросы угроз и вызовов безопасности мореплавания в Черноморском регионе, обстановки на морских границах стран, а также дальнейшие перспективы развития сотрудничества между Госпогранслужбой Украины и Береговой охраной Турецкой Республики.

"Проанализировав состояние сотрудничества между Морской охраной Государственной пограничной службы Украины и Береговой охраной Турецкой Республики стороны договорились скоординировано нести службу на своих морских участках Черного моря, проводить совместные учения по поисково-спасательным операциям и восстановить дружеские визиты кораблей. Отдельно отмечался обмен информацией и создание координационной группы для решения проблемных вопросов, возникающих в Черном море, с целью квалифицированного мониторинга ситуации и быстрого реагирования на ее изменения", - сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Дейнеко выразил надежду, что Украина и Турция в дальнейшем будут развивать сотрудничество и укреплять партнерские отношения.

"В противодействии современным угрозам и вызовам пограничной безопасности на морском участке важную роль играет совершенствование взаимодействия. Сегодняшняя встреча - это продолжение традиционно конструктивного сотрудничества наших ведомств и стран в целом", - сказал он.

Кендир, в свою очередь, отметил, что Турция и Украина не граничат через Черное море, но и имеют историю развития взаимоотношений.

"Наше сотрудничество вносит важный вклад в дело стабильности региона. Отношения наших стран углубляются благодаря сотрудничеству наших президентов. Я убежден, что наши отношения между службами тоже будут только углубляться", - сказал он.

"Береговая охрана Турции придает большое значение отношениям с Государственной пограничной службой Украины. Я убежден, что и для стран и служб будет полезным, если мы будем продолжать наше сотрудничество на различных международных платформах", - добавил он.