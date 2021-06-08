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19:07 08.06.2021

НБУ согласовал кандидатуру экс-первого замглавы правления Райффайзен банка Аваль Бьоша на должность главы правления ПриватБанка

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НБУ согласовал кандидатуру экс-первого замглавы правления Райффайзен банка Аваль Бьоша на должность главы правления ПриватБанка

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуру бывшего первого замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхарда Бьоша на должность главы правления государственного ПриватБанка (оба- Киев) по итогам рассмотрения пакета документов и собеседования, сообщила пресс-служба НБУ во вторник.

"Мы приветствуем Герхарда Бьоша с согласованием его кандидатуры на должность главы правления ПриватБанка и уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию банка. Качественное корпоративное управление в госбанках - безусловный приоритет НБУ и залог эффективной работы государственных банков", - процитировала пресс-служба главу правления НБУ Кирилла Шевченко.

Пресс-служба напомнила, что в мае набсовет ПриватБанка назначила Бьоша председателем правления ПриватБанка по результатам конкурсного отбора сроком на пять лет.

Как сообщалось, Бьош занимал должность первого замглавы правления Райффайзен банка Аваль с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года.

Экс-глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл занимал должность три года до окончания срока его полномочий 23 января 2021 года.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #нбу #приватбанк #глава
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