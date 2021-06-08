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17:40 08.06.2021

Конгресс местных и региональных властей Украины создан по европейским стандартам - Ермак

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Конгресс местных и региональных властей Украины создан по европейским стандартам - Ермак

Конгресс местных и региональных властей Украины является уникальной платформой, которая создана по европейским стандартам, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Уникальность Конгресса местных и региональных властей Украины заключается в том, что он создан по европейским стандартам", - заявил Ермак во время выступления на открытии заседания палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Как отметил Ермак, "Конгресс не является альтернативой, это уникальный проект, который ставит цель объединить все уровни власти в Украине ради того, чтобы сделать Украину богатой, единой и поднять уровень жизни граждан".

По его словам, Конгресс создан для прямого общения всех ветвей власти, во время которого каждый может поставить любые вопросы президенту, членам правительства и коллегам.

"Сегодня регионам отдано много полномочий. Никогда в истории страны они не имели таких полномочий. Но полномочия – это всегда и ответственность. Прежде всего, перед гражданами и страной", - подчеркнул он.

Ермак также уточнил, что очень важно, чтобы перед началом работы Конгресса была создана единая и мощная команда.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, Конгресс создан по аналогии с Конгрессами местных и региональных властей Совета Европы, однако не является его украинской "местной калькой".

"Мы также не подменяем какие-либо уже существующие в Украине ассоциации, мы сокращаем путь для того или иного регионального главы по поиску пути решения той или иной проблемы своего региона", - добавил он.

Теги: #конгресс #ермак #регионы #власть
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