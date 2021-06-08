События

11:02 08.06.2021

Сотрудникам госпредприятия НАНУ сообщили о подозрении в изготовлении фальсифицированного алкоголя на более чем 1,3 млн грн

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Сотрудникам госпредприятия НАНУ сообщили о подозрении в изготовлении фальсифицированного алкоголя на более чем 1,3 млн грн

Столичные правоохранители сообщили о подозрении организованной группе в составе трех человек, работающих в структуре Национальной академии наук Украины, которые были уличены в изготовлении фальсифицированных алкогольных напитков с целью сбыта (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 УК Украины), сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник.

"Согласно материалам следствия, в период с августа 2020 по февраль 2021 года участники организованной группы, являясь должностными лицами ГП "Исследовательское производство Института химии высокомолекулярных соединений" НАН Украины, и используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков с целью их дальнейшего сбыта под видом известных брендов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что участниками организованной группы было незаконно изготовлено более 5 300 литров фальсифицированных алкогольных напитков и получено более 1,3 млн грн "прибыли".

"Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств уголовного производства", - подчеркивают в прокуратуре.

Теги: #нану #алкоголь #прокуратура #фальсификат
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