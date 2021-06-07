События

19:16 07.06.2021

Украина смягчила карантинные ограничения – постановление Кабмина

1 мин читать
Украина смягчила карантинные ограничения – постановление Кабмина

Кабинет министров Украины смягчил карантинные ограничения, разрешив, в частности, проведение массовых мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания) с условием нахождения одного человека на 4 кв. м площади здания, территории или наполненностью залов более двух третей мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом).

Это закреплено постановлением Кабмина №583 от 2 июня 2021года.

Помимо этого, ограничения не применяются при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Разрешается также прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью залов не более двух третей мест.

Кроме того, "зеленый" уровень эпидопасности будет устанавливаться, если количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней - менее 75, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР или экспресс - тестирования на антиген менее 4%, количество тестирований методом ПЦР или экспресс-тестирования в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 300 и на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.

Теги: #карантин #смягчение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:26 07.06.2021
Украина разрешила при въезде предоставлять помимо ПЦР-тестов экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации – постановление Кабмина

Украина разрешила при въезде предоставлять помимо ПЦР-тестов экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации – постановление Кабмина

18:45 07.06.2021
УКРАИНА СМЯГЧИЛА КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА

УКРАИНА СМЯГЧИЛА КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА

20:31 02.06.2021
Совет по свободе слова настаивает на онлайн-трансляции всех заседаний органов власти при ограничении доступа для СМИ

Совет по свободе слова настаивает на онлайн-трансляции всех заседаний органов власти при ограничении доступа для СМИ

09:16 01.06.2021
Турция смягчила антикоронавирусные ограничения

Турция смягчила антикоронавирусные ограничения

16:28 31.05.2021
ЕК предлагает освободить от тестов и карантина прошедших вакцинацию лиц

ЕК предлагает освободить от тестов и карантина прошедших вакцинацию лиц

00:27 31.05.2021
Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

18:42 26.05.2021
Швейцария отменяет требование о дистанционной работе, со следующей недели открывает рестораны

Швейцария отменяет требование о дистанционной работе, со следующей недели открывает рестораны

14:05 26.05.2021
Кабмин намерен ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий

Кабмин намерен ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий

17:40 20.05.2021
Австрия отменила карантин для приезжающих из 34 стран

Австрия отменила карантин для приезжающих из 34 стран

13:17 09.05.2021
В Германии с воскресенья вакцинированные граждане освобождаются от ограничений

В Германии с воскресенья вакцинированные граждане освобождаются от ограничений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон - Салливан

БАЙДЕН ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ – БЕЛЫЙ ДОМ

Украина разрешила при въезде предоставлять помимо ПЦР-тестов экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации – постановление Кабмина

УКРАИНА СМЯГЧИЛА КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА

Зеленский и Байден вечером 7 июня проведут телефонный разговор

ПОСЛЕДНЕЕ

Смертность в Кировоградской области втрое превысила рождаемость

Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон - Салливан

БАЙДЕН ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ – БЕЛЫЙ ДОМ

ФГИ оспорит в ВСУ судебные решения об отмене приказа признания несостоявшимся в 2018г конкурса по приватизации "Центрэнерго"

Американские дипломаты поздравили ВСУ с участием в учениях "Defender21"

США призвали Украину принять законодательство, разграничивающее обязанности Минобороны и ВСУ

США ищут партнеров, чтобы наказывать укрывающие кибермошенников страны - глава госдепа

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами

Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака

В Украине заработала бесплатная "горячая линия" для поддержки родителей после родов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА