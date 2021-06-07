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19:04 07.06.2021

Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака

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Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака

Национальный банк Украины выпустил памятную монету с изображением погибшего на Донбассе в 2016 году оперного певца, Героя Украины Василия Слипака, сообщает пресс-служба НБУ.

"На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись Украина (полукругом); в центре на зеркальном фоне - портрет Василия Слипака, справа от которого: нотная строка, номинал монеты – 2 (гривни – ИФ), графический символ гривни, год чеканки монеты – 2021 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; слева надписи: Василий Слипак "Миф" (внизу полукругом)", - сообщают в НБУ.

Там добавляют, что на реверсе монеты на зеркальном фоне изображен соловей на стволе автомата, а также стилизованные ветки деревьев (вверху и внизу).

Уточняется, что всего было отчеканено 35 тысяч монет с изображением Слипака, а стоимость каждой из них на сайте НБУ составляет 49 грн.

Василий Слипак (1974-2016 гг.) - украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на востоке Украины, позывной "Миф". Был также одним из лидеров украинской громады Франции, членом Объединения украинцев Франции.

Трижды бывал на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым.

Во второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное - на линию соприкосновения. В октябре вернулся в Париж. В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода, но 29 июня погиб в бою от пули вражеского снайпера.

В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоено звание Героя Украины.

 

Теги: #монета #нбу #слипак
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