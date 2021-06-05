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15:16 05.06.2021

Власти китайского города Гуанчжоу ввели ряд ограничений из-за угрозы COVID-19

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Власти китайского города Гуанчжоу ввели ряд ограничений из-за угрозы COVID-19

 Администрация города Гуанчжоу - важнейшего города юга КНР - в субботу ввела новые ограничения на коммерческую деятельность и социальную активность в связи с выявлением случаев COVID-19, сообщает телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

В частности, власти предписали всему населению городских районов Наньша, Хуаду и Цунхуа, а также всем, кто проезжал через эти районы, сдать тест на COVID-19. В Наньше также запретили обслуживать посетителей ресторанов и призвали приостановить работу спортивных залов, бассейнов и других общественных мест.

В городе также закроют около десятка станций метрополитена.

Телеканал напоминает, что в субботу власти КНР отчитались о выявленных за сутки 24 случаях COVID-19: 13 из них пришлись на провинцию Гуандун, причем случаи не оказались завозными.

Выявление новых случаев болезни с конца мая в регионе привело к тому, что власти Гуанчжоу ранее вводили в отдельных районах режим изоляции. В свою очередь в аэропорту города Шэнчьчжэнь потребовали от жителей Гуанчжоу и соседнего города Фошань предоставлять отрицательный анализ на коронавирус прежде, чем путешественникам разрешат проследовать дальше, добавляет "Чэннел Ньюс Эйша".

Теги: #коронавирус #китай
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