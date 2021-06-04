Трамп назвал блокирование Facebook своего аккаунта оскорблением всех американцев, голосовавших за него в 2020 году

Экс-президент США Дональд Трамп расценил решение компании Facebook на два года приостановить работу его аккаунтов в этой соцсети и в Instagram как неуважение к более чем 70 млн американцам и покушение на свободу слова.

"Решение Facebook - это оскорбление рекордных 75 млн человек, плюс многих других, кто голосовал за меня на подтасованных президентских выборах 2020 года", - говорится в заявлении Трампа.

"Нельзя, чтобы им сошла с рук эта цензура и замалчивание, а мы, в конце концов, победим. Наша страна не может больше терпеть эти злоупотребления!" - добавил он.

Ранее вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг отметил, что такое решение компания приняла после того, как совет по надзору за контентом в Facebook подверг критике "бессрочную" блокировку аккаунтов Трампа после беспорядков в Капитолии 6 января этого года. В совете заявили, что "для Facebook неуместно вводить неопределенное наказание в виде приостановления аккаунтов на неопределенный срок". В итоге срок блокировки составил два года, начиная с 7 января 2021 года.

В Facebook пояснили, что два года отстранения от использования социальных сетей является достаточно продолжительным сроком для "обеспечения безопасного периода времени после актов подстрекательства" и "для сдерживания господина Трампа и других от совершения таких серьезных нарушений в будущем".

Отмечается, что в конце этого двухлетнего периода Facebook обратится к экспертам за оценкой того, уменьшился ли риск для общественной безопасности. В случае, если будет определено, что серьезный риск все еще существует, Facebook "продлит ограничение на определенный период времени".

Как сообщили в Facebook, после снятия ограничений Трамп в случае повторного нарушения правил столкнется с определенными санкциями "вплоть до необратимого удаления его страниц и аккаунтов".

Основные американские соцсети, в частности, Facebook и Twitter, "заморозили" аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Данные соцсети отмечали, что публикации Трампа могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Трамп же уже несколько лет заявляет, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как фактически их деятельность ничем не регулируется.