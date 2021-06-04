В ходе расследования злоупотреблений на Волынской таможне у одного из начальников таможпоста изъяли более $700 тысяч

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили масштабные злоупотребления должностными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины, сообщает пресс-служба ГБР в пятницу.

"Установлено, что некоторые должностные лица за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что схема была организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни.

"Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал в себе полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами", - сообщают в ГБР.

Во время обыска его автомобиля на стационарном посту дороги Киев - Чоп в Ривненской области было изъято $704,3 тыс.

"ГБР начало уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника таможенного поста", - резюмируют правоохранители.