События

13:48 04.06.2021

В ходе расследования злоупотреблений на Волынской таможне у одного из начальников таможпоста изъяли более $700 тысяч

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В ходе расследования злоупотреблений на Волынской таможне у одного из начальников таможпоста изъяли более $700 тысяч

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили масштабные злоупотребления должностными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины, сообщает пресс-служба ГБР в пятницу.

"Установлено, что некоторые должностные лица за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что схема была организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни.

"Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал в себе полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами", - сообщают в ГБР.

Во время обыска его автомобиля на стационарном посту дороги Киев - Чоп в Ривненской области было изъято $704,3 тыс.

"ГБР начало уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника таможенного поста", - резюмируют правоохранители.

Теги: #таможня #волынская_область #гбр #злоупотребления
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