МККК направил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза – Минреинтеграции Украины

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей более 50 тонн гуманитарного груза тремя грузовиками, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня, 4 июня 2021г. на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,52 тонны. "Гуманитарки" переданы от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Машины доставили гуманитарный груз через КПВВ "Новотроицкое".