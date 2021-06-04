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12:18 04.06.2021

Из-за халатности 6 сотрудников Слобожанской таможни госбюджет недополучил больше 17 млн.грн – ГБР

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Из-за халатности 6 сотрудников Слобожанской таможни госбюджет недополучил больше 17 млн.грн – ГБР

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве под процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры разоблачили 6 работников Слобожанской таможни, которые растаможивали метиловый спирт под видом спиртовых растворителей.

"Установлено, что в 2018 году, пренебрегая проверкой кода классификации товара, должностные лица таможни растаможили под видом спиртовых растворителей метиловый спирт объемом почти 1,4 тыс. тонн. Таким образом импортер избежал уплаты акцизного налога, в результате чего ущерб государству превысили 17 млн грн", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Таможенникам объявлено о подозрении в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, ГБР намерено дать правовую оценку действиям еще 6 работников таможни, которые могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений.

Теги: #таможня #бюджет #халатность
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