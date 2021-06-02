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11:49 02.06.2021

Более тысячи людей собрались у Рады на митинг против введения в Украине рынка земли

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Более тысячи людей собрались у Рады на митинг против введения в Украине рынка земли

Более тысячи граждан в среду, 2 июня, собрались у здания Верховной Рады для участия в акции протеста против введения в Украине рынка земли.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на площади Конституции сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" скандируют "Нет продаже украинской земли!", держа в руках национальные флаги и флаги с символикой ОПЗЖ.

"У нас продолжается борьба за украинскую землю, которая началась, как только пришла сегодняшняя власть, и мы увидели первый законопроект, согласно которому можно было продать землю какому-либо иностранцу, который придет в Украину. Этот законопроект был протянут ночью, в пандемию. Когда так случилось, наша фракция сразу же обратилась в Конституционный суд. Это борьба будет продолжаться, потому что мы знаем, насколько сегодня чувствительный, важный и судьбоносный вопрос будущего года нашей земли", - сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко со сцены возле здания парламента.

Ситуация на митинге спокойная и контролируется полицейскими.

Теги: #земля #опзж #протест #рада
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