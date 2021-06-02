В Украине за сутки зафиксировано 2 205 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 9 405 человек – Минздрав

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 2 205 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 9 405 человек, умерли 158 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"2 июня 2021 в Украине зафиксировано 2 205 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 104 ребенка и 85 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 262 человека; летальных случаев - 158; выздоровели – 9 405 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук среду утром.

Днем ранее, 1 июня было зафиксировано 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, 31 мая 2021 сообщалось о 1703 новых инфицированных, 30 мая было зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, 29 мая зафиксировано 3 096 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 мая сообщалось об 3 306 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 мая за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 мая было зафиксировано 3 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 206 836 человек, 50 857 пациентов скончались, 2 062 572 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/