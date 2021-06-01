Венедиктова о деле Тупицкого: мы будем идти с мерой пресечения уже в судебном процессе

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поясняет, что отзыв ходатайства об избрании меры пресечения экс-главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого обусловлен завершением досудебного расследования, в судебном процессе обвинение будет выступать с ходатайством о мере пресечения.

Журналистам во вторник в Киеве она напомнила, что 25 мая следствие по делу Тупицкого было завершено, сроки следствия были завершены 28 мая.

"Почему судья перенес заседание по мере пресечения на 1 июня, когда завершились сроки следствия - для меня загадка", - сказала она.

Генпрокурор добавила: "Абсолютно очевидно, что 28 мая прокуроры отозвали ходатайство по мере пресечения по следствию. Мы идем с мерой пресечения уже в судебном процессе, в Подольском суде будет судебное заседание".

Ранее Тупицкий пришел во вторник в Печерский районный суд Киева на заседание по избранию ему меры пресечения, но прокуроры отозвали свое ходатайство в связи с завершением расследования и направлением дела в суд для рассмотрения по существу.

Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Артура Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление Государственного бюро расследований (ГБР) по делам Майдана.

В ГБР сообщили, что он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором он являлся подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие в своем ходатайстве просило суд взять Тупицкого под залог в сумме 45,4 тыс грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - максимальный размер залога, предусмотренный статьей Уголовным процессуальным кодексом для нетяжких преступлений) и личные обязательства

18 мая 2021 года ГБР завершило расследование уголовного производства по подозрению в даче ложных показаний и подкупе свидетеля Тупицким. Обвинительный акт направлен в Подольский районный суд для рассмотрения дела по существу.