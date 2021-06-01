Российские наемники нарушили режима прекращения огня возле Новгородского и Песок – штаб ООС

На Донбассе российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала вторника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"С начала текущих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции наших воинов", - сказано в сообщении в Facebook.

Также в районе населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

"Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.