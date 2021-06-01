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13:54 01.06.2021

Прокуратура АР Крым квалифицирует приговор Чубарову как нарушение законов и обычаев войны

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Прокуратура АР Крым квалифицирует приговор Чубарову как нарушение законов и обычаев войны

Вынесение незаконного приговора главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову так называемым "Верховным судом Крыма" квалифицируется как нарушение законов и обычаев ведения войны, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

"Сегодня, незаконно созданный "Верховный суд Крыма" заочно приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 200 тыс. рублей РФ и 200 часов исправительных работ председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубаров. ... Такими действиями оккупационные правоохранительные и судебные органы нарушают нормы международного гуманитарного права", - указывается в сообщении на телеграмм-канале.

В частности, отмечают в прокуратуре, оккупационная администрация нарушает требования IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, ретроспективно применяя законодательство РФ при квалификации событий, которые происходили до оккупации полуострова и установления эффективного контроля над его территорией

Прокуратура автономии квалифицирует такие противоправные действия оккупантов по ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Отмечается, что всего в так называемом "деле 26 февраля" прокуратура АР Крым и г. Севастополя установила и сообщила о подозрениях оккупационным "следователям", "прокурорам" и "судьям" - 29 лицам, которые преследовали одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга под зданием парламента АР Крым.

Как сообщалось, Чубарову в Крыму вынесли заочный приговор по обвинению в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. Адвокат Чубарова сообщил, что суд был проведен с большим количеством нарушений. Сторона защиты намерена обжаловать приговор суда в 10-дневный срок в Третьем апелляционном суде города Сочи.

 

Теги: #крым #чубаров #прокуратура
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