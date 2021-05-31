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19:11 31.05.2021

Премьеры Молдовы, Грузии и Украины просят ЕК облегчить доступ к вакцинам от COVID-19

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Премьеры Молдовы, Грузии и Украины просят ЕК облегчить доступ к вакцинам от COVID-19

Премьер-министры Молдовы, Грузии и Украины в совместном обращении к председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен попросили включить страны "Восточного партнерства" в механизм ЕС по обмену вакцинами от COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Приветствуя доставку партий вакцины от коронавируса через платформу COVAX и двусторонние каналы, премьеры подчеркнули важность "возможности прямых закупок у производителей или стран-партнеров для обеспечения устойчивости и эффективности процесса вакцинации". Они также предлагают изучить возможность применения в отношении стран "Восточного партнерства" механизмов поддержки, недавно использовавшихся в случае стран Западных Балкан, которые обеспечат получение достаточного количества доз вакцины от COVID-19 в приемлемые сроки.

МИД Молдовы указывает, что совместное обращение подписано в рамках недавно начатого трехстороннего формата усиленного сотрудничества по европейской интеграции между Украиной, Грузией и Молдавией под названием "Ассоциированное трио".

"Страны "Ассоциированного трио" убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах-партнерах, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванного пандемией COVID-19 кризиса", - говорится в обращении.

В середине мая министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали в Киеве меморандум о создании "Ассоциированного трио". Документ направлен на решении трех основных задач: структурирование консультаций по европейской интеграции между внешнеполитическими ведомствами трех стран, приобщение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координацию позиций в рамках "Восточного партнерства".

Теги: #молдова #еврокомиссия #вакцинация
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