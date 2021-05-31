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11:42 31.05.2021

Отдельный кластер в президентском Университете будет посвящен биотехнологиям - Ляшко

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Отдельный кластер в президентском Университете будет посвящен биотехнологиям - Ляшко

В президентском Университете информационной и кибербезопасности будет создан отдельный кластер, посвященный изучению биотехнологий, в частности, противодействию биологическим угрозам, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Отдельный кластер в Университете президента будет посвящен биотехнологиям: биологические угрозы, хронические неинфикционные заболевания, старение населения, множество возбудителей, которые вызывают заболевания у людей и животных. Это все те угрозы к которым мы должны готовится”, - сказал он на Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" в понедельник.

По его словам, данный кластер будет включать: Школу биотехнологий, Центр клинических исследований, Центр исследования "Единого здоровья", Высшую школу медицины, BSL-3 лабораторию, Школу общественного здоровья, Центр безопасного профессионального развития.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета, в котором будут изучать информационную и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические и биотехнологии.

Теги: #президентский #университет #биотехнологии
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