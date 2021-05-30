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23:33 30.05.2021

Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Протасевича

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Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Протасевича

Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения белорусского журналиста Романа Протасевича, а также других работников СМИ, сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

"Нижеподписавшиеся члены Коалиции за свободу СМИ решительно осуждают белорусскую диверсию и принудительную посадку коммерческого самолета, а также последующий арест журналиста Романа Протасевича... Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения господина Протасевича, а также других журналистов и работников средств массовой информации, задержанных в Беларуси за их профессиональную деятельность", - говорится в тексте заявления, обнародованного воскресенье вечером в Twitter.

Также в тексте отметили, что "виновные должны быть привлечены к ответственности за нападения на журналистов и работников СМИ".

Кроме того, в заявлении говорится, что "беспрецедентные и шокирующие действия представляют собой полномасштабную открытую атаку на свободу СМИ и имеют серьезные последствия для свободы выражения взглядов в более широком смысле. Эти действия вызывают еще большее беспокойство, когда рассматриваются в контексте широкомасштабной кампании по умолчание независимых голосов в Беларуси, включая рейды 18 мая в офисы независимого новостного сайта "Tut.by" и последующий арест нескольких сотрудников. Около 400 журналистов и работников средств массовой информации в Беларуси столкнулись с различными формами репрессий во время выборам 9 августа и их последствий".

Отмечается, что текст нового заявления обнародовали правительства Австрии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Швейцарии, Украины, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Ранее сообщалось об экстренной посадке 23 мая в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти после приземления. 

Теги: #сша #заявление #украина #свобода_сми
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